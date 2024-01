Almeno 25 civili sono stati uccisi ieri sera durante un bombardamento israeliano su una casa nel quartiere di al-Tuffah, a est di Gaza City: lo riferisce, citando testimoni oculari, l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa.

Oltre alle vittime ci sarebbero anche diversi feriti.

E secondo l’Autorità nazionale palestinese le forze israeliane sarebbero le responsabili dell’uccisione di tre persone questa mattina all'interno dell'ospedale Avicenna di Jenin, nel nord della Cisgiordania.

Da parte sua, l'esercito israeliano ha indicato di aver «neutralizzato» tre «terroristi» in questo ospedale. «Tre martiri (sono stati) uccisi dalle forze di occupazione all'interno dell'ospedale di Avicenna», ha scritto il ministero della Sanità palestinese. In una dichiarazione congiunta, l'esercito, la sicurezza interna e la polizia israeliana hanno affermato di aver «neutralizzato» durante un'operazione congiunta un «terrorista di Hamas» che «si nascondeva» in questo ospedale e «altri due terroristi». Questi ultimi sarebbero Mohammed Ghazawi, «un operativo dei Battaglioni Jenin», e suo fratello «Basel Ghazawi, della Jihad islamica».

