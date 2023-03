La chiusura era prevista per oggi con l’apertura del cantiere. Alla fine, invece, per evitare di congestionare il traffico a Cagliari, anche nella fase di avvio è stato deciso di mantenere aperta l’arteria.

«D’accordo con la ditta è stato deciso di posticipare la chiusura», dice l'assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

«In questi giorni i tecnici procederanno a un’indagine sulla stabilità degli alberi – la tomografia – e solo quando si procederà allo scavo verrà chiusa la strada. A quel punto - spiega ancora Mereu, – comunicheremo il giorno di chiusura e solo in quel momento cambierà la viabilità con il doppio senso in via Roma», nel tratto tra la stazione ferroviaria e viale Trieste, insieme ai nuovi sensi unici.

Quando viale Trieste sarà chiusa, sia i residenti che i commercianti (esclusivamente per le operazioni di carico e scarico) potranno comunque accedere alla strada.

Quanto durerà con esattezza questa fase preliminare dei lavori non è certo. Due settimane, forse tre. «Lo comunicheremo tempestivamente appena lo sapremo», spiega l’assessore.

La settimana prossima invece chiuderà via Roma, lato portici, per consentire i lavori di riqualificazione del nuovo fronte mare. Ma domani mattina è in programma una riunione tecnica per decidere se confermare o meno la data di lunedì 27 o posticiparla di qualche giorno.

