È ancora il caldo anomalo il protagonista di questi giorni dopo un breve quanto repentino crollo termico e i forti temporali al Nord.

Nelle prossime ore, conferma Andrea Garbinato de iLMeteo.it, ci sarà la presenza di un robusto anticiclone con valori termici che saliranno anche di 10/12°C rispetto a ieri.

Questo trimestre è stato il più caldo dall'inizio delle misurazioni (1816) con un'anomalia positiva di ben 2,04 gradi oltre la media 1991-2020, un valore causato anche dal caldissimo febbraio, oltre 3 gradi sopra media. Per quanto riguarda il marzo appena passato l'anomalia è stata di +1,42 gradi, il sesto più caldo da inizio misurazioni. Una conferma che i 30°C al Nord del prossimo weekend non saranno un’eccezione, ma la regola del cambiamento climatico in atto.

In questi giorni sono previsti locali piovaschi a ridosso degli Appennini centrali verso Lazio e Campania, qualche momento di residua instabilità sul Basso Piemonte e in Sardegna. In seguito sarà di nuovo “AprilGiugno” con il mese di aprile 2024 che sembrerà giugno: tanto sole e quasi estate anche in questo weekend per la gioia e la soddisfazione dei vacanzieri e del turismo italiano.

Venerdì le temperature massime raggiungeranno i 28°C a Caserta, Taranto e Terni (valore decisamente anomalo per il 12 aprile), 27 gradi anche a Firenze e Benevento. Sabato le massime saliranno ancora: ad Agrigento, Caserta, Firenze e Taranto quasi 30 (29°C all’ombra), in Sardegna avremo 28 gradi diffusi nelle zone interne dell’Isola con qualche picco superiore, degni di nota anche i 28 gradi di Trento e i 27°C di Ferrara, come a giugno.

Il picco del caldo “nordafricano primaverile” verrà raggiunto domenica quando i cieli diventeranno dal pomeriggio coperti sulle Isole Maggiori; ciò nonostante, la colonnina di mercurio supererà localmente i 30 gradi tra Sardegna e Sicilia, avremo lo stesso numero anche nei fondovalle alpini e sul medio adriatico così come a Foggia, Forlì e Taranto con Ferrara a 29 insieme a Terni, Matera ed Ascoli Piceno.

