Per almeno tre mesi ha vissuto col cadavere della compagna sul divano. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri della Compagnia Trastevere in un appartamento nella zona di Porta Portese a Roma. Impegnati in una verifica domiciliare, si sono fatti aprire la porta dell’abitazione da un 65enne. Quando sono entrati, i militari hanno trovato il corpo di una 80enne in avanzato stato di decomposizione, e un odore nauseabondo.

L’uomo è ora accusato di occultamento di cadavere, mentre proseguono gli accertamenti ed è stata disposta l’autopsia sulla salma della donna.

(Unioneonline/s.s.)

