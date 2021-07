Gioia in tutte le piazze italiane per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio alla finale contro l’Inghilterra. I primi caroselli sono partiti dopo l’ultimo rigore, ma gli appelli affinché i festeggiamenti si svolgano in modo responsabile – cominciati già nel pomeriggio – si moltiplicano.

C’è chi sfila in macchina con i clacson, chi a piedi, chi ai balconi con il tricolore.

In tutto il Paese sono stati rafforzati i controlli per scongiurare il rischio di maxi assembramenti. Roma è letteralmente impazzita, in particolare in piazza del Popolo e ai Fori Imperiali. A Napoli fuochi d'artificio, botti e caroselli d'auto come a Capodanno; a Milano festeggiamenti rumorosi così come a Venezia, Padova, Trieste, Palermo, Cagliari, Sassari.

(Unioneonline/s.s.)

***

LA FESTA A CARBONIA (video di Fabio Murru):

Festeggiamenti a Carbonia

© Riproduzione riservata