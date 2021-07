Ancora in aumento i contagi in Italia, che oggi tornano a superare quota 4mila. Sono 4.259 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute, ieri erano stati 3.558.

Altre 21 persone hanno perso la vita a causa del virus, ieri erano state dieci.

Con 235.097 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 218.705), il tasso di positività sale all’1,8%, ieri era all’1,6%.

Ma negli ospedali sono in calo i pazienti in terapia intensiva e sostanzialmente stabili quelli nei reparti ordinari. In Rianimazione ci sono 158 persone ricoverate, 7 in meno di ieri con 9 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Negli altri reparti i pazienti Covid sono 1.196, due in più rispetto al dato di 24 ore fa.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.297.337, i morti 127.905. I dimessi ed i guariti sono invece 4.118.124, con un incremento di 2.235 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 51.308, in aumento di 1.998 unità nelle ultime 24 ore.

