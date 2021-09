Sono 5.193 le persone positive al Covid rilevate nelle ultime 24 ore in Italia secondo il consueto bollettino del ministero della Salute, ieri erano stati 5.621. Sono 57 invece le vittime, ieri erano state 62.

Con 333.741 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 286.028), il tasso di positività cala all’1,6%, dal 2 di ieri.

Ancora in calo i ricoveri. In terapia intensiva sono 547 i pazienti, uno in meno rispetto al dato di ieri con 40 nuovi ingressi nei reparti. In area medica ci sono 4.117 ricoverati con sintomi, in diminuzione di 47 unità rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.601.749, i morti 129.885. I dimessi e i guariti sono invece 4.344.238, con un incremento di 5.997 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 127.626, con un calo di 863 casi nelle ultime 24 ore

(Unioneonline/L)

