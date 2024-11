Un testo unico sulla violenza di genere, che si concentri sull'intero universo femminile, affrontando tutti i diritti delle donne. È quanto annunciato dalla ministra alle Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati: «Ho costituito un tavolo tecnico presso il mio ministero, insieme al ministro Roccella, per redigere un testo unico sulla violenza di genere. Si tratterà di un testo organico che partirà dall'educazione e dalla formazione nelle scuole per promuovere la cultura del rispetto, fino a trattare le norme relative all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro». Casellati ha parlato a Milano nel corso dell'evento "Donne nel mirino. Riconoscere i reati spia per prevenire la violenza. IA come strumento contro la violenza di genere".

«L'autonomia economica, infatti, rappresenta uno dei presupposti fondamentali per consentire alle donne di costruire la propria libertà. Purtroppo, ci sono situazioni in cui una donna subisce violenza, non solo fisica ma anche psicologica, all'interno della famiglia. In molti casi, questa violenza si manifesta attraverso continue umiliazioni, come sentirsi dire ogni giorno "Non vali niente", "Dipendi sempre dagli altri", parole che alimentano una profonda disistima e uno svilimento personale. Senza una possibilità economica, diventa difficile per queste donne allontanarsi da queste situazioni di oppressione - le sue parole -. Oggi, fortunatamente, esistono numerosi centri che offrono supporto: spazi dove le donne possono trovare protezione, orientamento lavorativo e percorsi per ricostruire la propria vita. Questi interventi, insieme all'inserimento lavorativo, rappresentano una forma di prevenzione, così come lo sono l'educazione e la formazione».

«Faremo un tavolo con cui spero, per l'8 marzo, di presentare il testo unico sulla violenza di genere». Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella intervenendo da remoto all'evento “Italia Direzione Nord” in corso alla Triennale di Milano. Il testo, ispirato «dal lavoro della commissione bicamerale», sarà «una compilazione - spiega Roccella -. Metteremo insieme quello che già c'è contro la violenza sulle donne allargando agli strumenti di empowerment femminile».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata