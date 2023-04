«Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo».

Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Bergoglio dunque non ci sarà alla processione del Venerdì Santo.

Rituale che questa sera vede un giovane ucraino e un giovane russo pregare insieme. Alla decima stazione, quella in cui Gesù è spogliato delle vesti. “Voci di pace dai giovani dell'Ucraina e della Russia” è il titolo della meditazione in cui i due ragazzi dovrebbero raccontare la loro esperienza. «Gesù, per favore, fa che ci sia la pace in tutto il mondo e che tutti possiamo essere fratelli», diranno i giovani. Analoga decisione fu presa l’anno scorso dal Pontefice, che la portò avanti nonostante le forti critiche che arrivarono dall’Ucraina e dal presidente Volodymyr Zelensky.

Lo schema della Via Crucis vede al centro delle meditazioni anche le voci dei migranti che arrivano in Europa dall’Africa, l’appello di giovani dell’America Latina contro il narcotraffico e la corruzione che imperversano nei loro Paesi.

Ed è prevista anche la testimonianza di un religioso della penisola balcanica e di una suora dell'Africa centrale per evocare in particolare le sofferenze dei cristiani perseguitati.

(Unioneonline/L)

