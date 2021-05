Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia. E, secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dal sito del Governo, a livello nazionale è stata ormai superata la soglia delle 30 milioni di dosi somministrate.

Sempre sul fronte vaccini, l’Anci in queste ore ha scritto una lettera al ministro Speranza, segnalando, di pari passo con l’accelerazione delle inoculazioni, una “evidente e oggettiva difficoltà di accesso alle piattaforme di prenotazione per centinaia di migliaia di persone in condizioni di particolare fragilità e di difficile raggiungibilità, a partire dai senza fissa dimora".

Nella missiva, firmata a nome dei sindaci d’Italia, da Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia e delegato Anci al Welfare e dal presidente

dell'Associazione Antonio Decaro, si aggiunge: “Serve urgentemente un piano e indirizzi nazionali per raggiungere questa fascia della popolazione. Siamo disponibili a fornire come Comuni il nostro contributo anche informativo. La nostra posizione vuole essere

assolutamente costruttiva: poniamo all'attenzione del governo,

delle Regioni e del Commissario su questo aspetto con

l'obiettivo - precisa Vecchi - di assecondare il ritmo del piano

vaccinale nel miglior esito possibile nelle prossime settimane e

quindi assicurare la copertura anche della popolazione più

esposta".

