Scatterà dal 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami "booster” di vaccino anti-Covid con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose.

La data, che fino ad ora era soltanto un’ipotesi, è stata confermata oggi dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid.

La novità "darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron - spiega Figliuolo -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po' di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti".

"Mi preoccupano - insiste ancora Figliuolo - quei 5 milioni e 750mila italiani che non hanno ancora avuto alcuna dose. Siamo quasi al 90% tra prime dosi e guarigioni da almeno sei mesi, però in quella fascia, specie tra i 30 e i 59 anni, ci sono ancora un po' di milioni di persone che potrebbero essere raggiunte dalle inoculazioni e potrebbero anche loro dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti".

"La Omicron è molto più contagiosa rispetto alla Delta, qualcuno dice fino a cinque volte, fortunatamente per ora non si stanno avendo evidenze cliniche di gravità, però è chiaro che chi ha fatto la vaccinazione completa e soprattutto chi ha fatto il booster è molto coperto rispetto alla Omicron. Non vediamo per ora in persone che hanno fatto il booster ospedalizzazioni o effetti nefasti", la precisazione.

