Già 40mila prenotazioni in Lombardia, diciannovemila in due ore nel Lazio, quasi 8 mila in poche ore in Emilia-Romagna, 3,5mila in Campania, quasi 6mila in Veneto: sono i numeri delle adesioni alla campagna vaccinale contro il Covid-19 dei genitori dei bimbi nella fascia 5-11 anni.

Boom di adesioni dunque, a poche ore dall’apertura, alla campagna del generale Figliuolo che prevede di immunizzare in tempi rapidi anche i più piccoli e anche come arma e tutela in più contro la super diffusione delle temibili varianti.

L’inizio delle somministrazioni, secondo il calendario ministeriale, è previsto giovedì in tutta Italia, e anche in Sardegna dove è attesa la prima tranche prevista di flaconi Pfizer.

Il giorno prima, in particolare, è atteso l'arrivo di 6.000 “microdosi”, il successivo e più cospicuo carico è previsto per il 6 gennaio.

Saranno i pediatri di base, ma anche team specializzati di medici e infermieri mandati dalle Asl, ad occuparsi delle iniezioni.

