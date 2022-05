Bufera sull’ospedale “San Giuseppe” di Empoli, in provincia di Firenze.

Le infermiere della struttura hanno scoperto che all’interno delle docce c’era una microcamera nascosta. Un piccolo occhio elettronico, sotto il miscelatore dell’acqua, che inizialmente le donne non avevano riconosciuto come telecamera. Un giorno però, come riporta il quotidiano La Nazione, hanno deciso di approfondire la cosa: hanno sfilato dal muro la telecamera, tirando tutto il cavo.

Indagano i carabinieri: secondo gli inquirenti, la telecamera era connessa con un monitor presente in una sala a fianco, di libero accesso, utilizzata dagli addetti di alcune società di servizi operanti nell'ospedale.

Ora si lavora per risalire al responsabile della vergognosa installazione, e soprattutto per capire che fine abbiano fatto quei video e se siano finiti in rete. “Siamo sconvolte, indignate e molto preoccupate”, dicono le infermiere.

L'Asl Toscana Centro ha avviato una sua indagine interna.

