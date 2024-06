Un bambino di 10 anni è morto cadendo in un pozzo artesiano di circa 15 metri in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Una donna di 54 anni caduta con lui nel tentativo di salvarlo è stata recuperata da una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale e affidata alle cure del 118. Sotto choc, ma sana e salva.

A quanto si apprende, nella zona c’era un campo estivo per disabili gestito da un’associazione. Da chiarire le cause per cui il piccolo sia caduto nel pozzo, che per metà è pieno d’acqua.

Per i soccorsi si sono mobilitate tutte le specialità tecniche dei Vigili del Fuoco, inclusi speleologi ed i sommozzatori. Partito in volo da Catania anche l’elicottero Drago 1, sul posto anche Polizia, Carabinieri e il sindaco di Palazzolo Salvo Gallo. I sommozzatori hanno recuperato il corpo del bambino, non c’era più nulla da fare.

