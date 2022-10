È stata disposta un’inchiesta di sicurezza sull’incidente avvenuto a Ponteventuno, nella zona di Curtatone (Mantova) dove, a poca distanza da un campo di volo, un ultraleggero è precipitato al suolo durante l’atterraggio.

Una persona è morta, tre sono rimaste ferite, una in modo grave.

Da quanto emerso finora, i quattro – due uomini e due donne residenti in provincia di Verona – avevano noleggiato il Cessna 172M e stavano rientrando. Non è chiaro cosa sia accaduto, sono stati avviati tutti gli accertamenti da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco.

