Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta.

A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura la notte scorsa, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo, infatti, non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto.

Una volta all'interno, gli agenti hanno fatto squillare il cellulare del 51enne, raggiungendo così il vano ascensore e trovando l'uomo senza vita. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della Squadra Mobile padovana e alla polizia Scientifica. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.

(Unioneonline)

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