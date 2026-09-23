Uno studente di 14 anni dell'Istituto comprensivo "Nicotera-Costabile" di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram.

Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi on line.

Secondo quanto si è appreso - sulla vicenda, anticipata da Gazzetta del Sud, vige uno stretto riserbo - i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social.

La notizia arriva pochi giorni dopo l’aggressione a una docente di Roma, ferita da uno studente 13enne con una coltellata, in un raid che sarebbe stato fomentato proprio sui social.

(Unioneonline)

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