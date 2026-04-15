Si indaga per omicidio-suicidio in relazione alla morte di Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, e Luigi Gentile, 61 anni, i cui corpi sono stati trovati questa mattina sulla rampa del garage della loro abitazione a Bisceglie.

Secondo le indagini dei militari, l'ipotesi è che lui abbia prima lanciato dal quinto piano la moglie e poi si sia suicidato gettandosi a sua volta nel vuoto. In base a quanto accertato dagli investigatori, i due – sposati da più di 25 anni e con due figli – si stavano separando e non abitavano più insieme da un paio di mesi.

Un rapporto che sarebbe diventato conflittuale nell'ultimo periodo, anche se non risultano denunce o segnalazioni di violenze.

Gentile lavorava in una ferramenta ma era anche un agricoltore, Lamanuzzi in un centro commerciale di Molfetta (Bari). Indagano i carabinieri.

(Unioneonline)

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