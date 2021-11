Tragedia familiare a Ostia, sul litorale romano.

Una donna è stata uccisa con un colpo di fucile nella sua abitazione, la Polizia intervenuta sul posto ha fermato il marito e lo ha portato in commissariato.

L’uomo, stando alle prime informazioni trapelate, è stato trovato sul divano in stato confusionale con il fucile accanto.

L’allarme è scattato quando sono stati sentiti colpi d’arma da fuoco provenire dall’appartamento in via Giulio Minervini.

La vittima aveva 77 anni, il marito ne ha 79. Tutta da chiarire la dinamica dell’accaduto, così come le motivazioni. L’anziano è in commissariato per essere interrogato dagli investigatori.

(Unioneonline/L)

