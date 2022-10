Ha colpito la madre con numerose coltellate, fendenti che si sono rivelati mortali per Paola De Vincentiis, 69 anni. Il suo assassino è suo figlio Cristiano che è già stato arrestato per omicidio volontario.

Il delitto è avvenuto ieri mattina a Bucchianico, in provincia di Chieti, nella casa in cui madre e figlio vivevano, forse al culmine di un litigio. È stato il 50enne a dare l’allarme: ha citofonato a un vicino che quando lo ha visto insanguinato e con un coltello in mano ha avuto un malore, allora ha chiamato il 118 e i carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la donna era a terra, ormai esanime.

Una famiglia che, si dice in paese, aveva qualche difficoltà: la vittima era solita chiedere soldi, soprattutto al parroco nonché rettore del santuario di San Camillo, padre Germano Santone, dicendo che il denaro era per il figlio: l'uomo andava in giro su una moto di grossa cilindrata nonostante il problema di funzionalità di un braccio, conseguenza di un incidente stradale.

La vittima, originaria di Lanciano, insieme a una sorella che era in casa al momento del fatto, e al figlio, dal luglio scorso aveva preso in affitto un'abitazione nel centro storico di Bucchianico.

