Dall’Italia alla Svizzera per uccidere il rivale in amore e la sua ex compagna, e infine togliersi la vita.

È una tragedia che si consuma tra Cantello, nel Varesotto, e Stabio, in Svizzera, quella avvenuta nel tardo pomeriggio del 25 luglio.

Il killer alle 18 ha ucciso a colpi di pistola un uomo di 45 anni, nuovo fidanzato della sua ex, il cui cadavere è stato trovato in strada a Cantello.

Poi si è diretto a Stabio, in Svizzera, a una manciata di chilometri di distanza, è andato al centro termale dove si trovava la ex compagna e le ha sparato. Infine si è suicidato.

La donna è in gravissime condizioni.

La dinamica è emersa dalla collaborazione tra i carabinieri di Varese e la Polizia Cantonale.

