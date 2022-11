Un uomo ha ucciso suo figlio a Canelli, nell’Astigiano.

L’assassinio è avvenuto questa mattina, all’alba, in una appartamento in zona via Giovanni XXIII, vicino a viale Indipendenza. Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare la tragedia sarebbe stata una lite familiare, poi degenerata nell’omicidio compiuto da Piero Pesce, 61 enne, nei confronti del figlio, Valerio, di 26 anni.

L’uomo avrebbe colpito il ragazzo con un oggetto affilato e poi avrebbe chiamato i carabinieri, confessando l'omicidio già durante la telefonata. Alla base del litigio, un diverbio legato a dei presunti debiti contratti dal giovane.

I due, in quel momento, erano soli in casa. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e i militari. Per Valerio non c'è stato nulla da fare, l’uomo invece è stato arrestato dai Carabinieri.

(Unioneonline/v.f.)

