Assalita e violentata per strada nel centro di Firenze. Una turista panamense, 35 anni, è stata soccorsa nel cuore della notte in piazza San Pancrazio, tra le case e un museo. Con un intervento tempestivo, la polizia ha individuato e arrestato nel quartiere due uomini con l'accusa di violenza sessuale di gruppo: sono un egiziano, 26 anni e un marocchino, 32 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti di polizia.

La donna ora è ricoverata all'ospedale di Careggi.

A dare l'allarme al 112 Nue, intorno alle 4, un passante richiamato e preoccupato dalle urla di donna provenire da dietro alcune auto in sosta. Poi ha atteso l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le volanti che erano già impegnate nella zona in un servizio di controllo. Alla vista degli agenti, secondo quanto finora ricostruito, i due stranieri sono fuggiti. Sarebbe stato il soccorritore a mettere sulla strada giusta i poliziotti che così hanno rintracciato poco lontano i sospetti. I due sono stati portati in questura per l'identificazione e i primi accertamenti di indagine. Poi, disposto il fermo, sono stati mandati al carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip del tribunale di Firenze.

Nel frattempo in piazza San Pancrazio è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato la turista in ospedale non solo per le cure ma anche per gli accertamenti necessari per attivare il 'codice rosa'. Ancora sotto choc, secondo quanto emerso, avrebbe riferito di essere stata aggredita dai due sconosciuti. Era arrivata a Firenze per trascorrere una vacanza. Gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per ricostruire la violenza avvenuta in piena notte, quando i locali del centro storico che attraggono turisti e fiorentini, erano già chiusi. E probabilmente, gli aggressori avrebbero approfittato delle strade semideserte per avvicinare la donna.

(Unioneonline)

