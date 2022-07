Una donna di 32 anni è stata trovata morta ieri in casa a Macchia, frazione di Giarre, in provincia di Catania. Il decesso, avvenuto per cause violente, risalirebbe a ore prima.

Il marito 40enne è stato fermato per omicidio, come confermato dal suo legale Salvatore La Rosa. Il penalista ha sottolineato che "l'autopsia non è stata ancor fissata" e che "dall'esame autoptico potranno emergere risultati che potrebbero ribaltare la tesi dell'accusa".

A dare l'allarme sarebbe stato proprio il marito della vittima: "Il mio assistito – sostiene l’avvocato - ha trovato la moglie morta a casa venerdì sera ma ha avvertito il 118 soltanto ieri. E' rimasto due giorni sotto choc senza riuscire a capire cosa fosse successo e neppure lui sa spiegare bene il perché".

"Per quello che risulta a noi - ha aggiunto il legale - la famiglia non aveva problemi e nessun contrasto c'era stato tra i due coniugi, che vivevano una relazione tranquilla". L'avvocato La Rosa ha confermato che la figlia della coppia "non era in casa perché con i nonni a Letojanni", paese del Messinese di cui era originaria la donna.

I primi rilievi sono stati eseguiti da militari dell'Arma del Sis e della compagnia di Giarre.

