È caccia all’uomo, non solo in Alto Adige, per risalire al responsabile del tentato omicidio che si è consumato nella notte a Bolzano.

Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista di 61 anni molto nota in città, è stata trovata con la gola tagliata ed un versamento cerebrale nel garage del condominio in cui vive, in via Cavour.

Trasportata in ospedale, sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

Al lavoro per far luce su quanto accaduto i carabinieri della Compagnia di Bolzano.

Non si conoscono movente ed autore del tentato omicidio, ma si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato: secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata attirata nel garage disattivando il suo contatore elettrico.

La porta dell’appartamento della donna è stata trovata spalancata; all'interno dormivano, ignari, i nipotini.

