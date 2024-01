Tre perturbazioni attraverseranno l’Italia nei prossimi giorni, ma il clima sarà quasi primaverile, anche in Sardegna. Sono le previsioni de iLMeteo.it che spiega quale sarà lo scenario: «Si partirà subito con una modesta perturbazione atlantica sospinta da miti venti di Libeccio – dice Antonio Sanò -. Il fronte instabile e i venti oceanici, oltre a far piovere un po’ al Centro-Sud, inizieranno a far salire le temperature, quantomeno al Centro-Sud. Di giorno i valori termici supereranno facilmente i 14-15°C su molte zone. Al Nord saranno le nubi basse in pianura a mantenere un clima ancora un po’ freddo, mentre in montagna il sole sarà prevalente».

Domani piovaschi occasionali su Abruzzo e Molise.

E se le temperature subiranno un nuovo incremento nelle regioni centro-meridionali con picchi di 18-21°C in Sicilia, Puglia e Sardegna e fino a 15-16°C su Lazio e Campania (come a Roma e Napoli) al Nord il tempo peggiorerà diffusamente con l’arrivo di precipitazioni a tratti moderate. Date le temperature ancora piuttosto basse la neve scenderà a quote prossime alla pianura (mediamente attorno ai 2-300 metri) su Piemonte, Lombardia e alto Veneto. Le piogge risulteranno molto forti sulla Liguria di levante e sulla Toscana settentrionale.

La terza perturbazione farà la sua comparsa venerdì: si formerà un ciclone sul medio Adriatico che farà peggiorare il tempo su Nordest, Marche, Abruzzo e Molise. A seguire l’aria artica dilagherà su tutta Italia facendo crollare le temperature di molti gradi.

