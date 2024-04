Un bimbo di un anno e mezzo è morto in ospedale, dove era giunto in condizioni gravissime, dopo essere stato travolto dall'auto guidata dal padre che stava effettuando una retromarcia nel cortile di casa e non si è accorto della presenza del figlioletto.

La tragedia è accaduta a Dosson di Casier, in provincia di Treviso.

Dopo l’incidente, i genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi. Una volta giunto in ospedale il piccolo – Matteo Vidali – è stato sottoposto a quasi un'ora di tentantivi di rianimazione. Quindi è stato posto in Rianimazione.

Purtroppo però i traumi – in particolare quelli a livello cerebrale – si sono rivelati fatali. Il decesso è avvenuto martedì sera.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata