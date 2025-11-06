Grave incidente stradale questo pomeriggio a Milano dove un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un furgone in via Bernardino Verro a Milano. Sul posto erano presenti anche i genitori.

In condizioni gravissime, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. All'arrivo dei soccorritori, intervenuti con un elicottero, un'ambulanza e un'automedica, il ragazzino era incosciente. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, al lavoro sulla dinamica dell'incidente.

Stando a una prima ricostruzione, sembra che stesse attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.

© Riproduzione riservata