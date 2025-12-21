Anziano lancia 21mila euro dalla finestra al finto carabiniere: truffa sventata, arrivano i carabinieri veriLa solita telefonata della finta figlia: «Papà, ho causato un incidente mortale, se non paghi mi arrestano». Ma i militari pedinavano da ore il truffatore e l’hanno colto in flagranza
Un anziano di 89 anni ha lanciato dalla finestra 21mila euro, i risparmi di una vita, a un uomo che li attendeva sotto casa.
Succede nel Bellunese, è la classica truffa del finto carabiniere. Tutto è partito dalla telefonata di una donna che si è spacciata per la figlia dell’anziano: in lacrime, gli ha raccontato di aver causato un incidente stradale con una vittima. «Rischio l’arresto immediato se non paghi», gli ha detto.
Di lì a poco sotto casa dell’89enne si è presentato un uomo, spacciandosi come carabiniere in borghese: l’anziano ha raccolto 21mila euro in un sacchetto di plastica e glieli ha lanciati dalla finestra.
Fortuna vuole che lì si trovassero i carabinieri veri, e non per caso. I militari pedinavano da ore il truffatore, seguendo i movimenti che consideravano sospetti dell’auto, con targa straniera. Così, mentre l’uomo, un trentenne straniero incensurato, nascondeva il sacchetto sotto il giubbotto, i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato in flagranza. Nell’auto trovati altri 1.200 euro in contanti, gioielli in oro (molto probabilmente ottenuti tramite altre truffe analoghe) e cinque telefoni con sim diverse.
