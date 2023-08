Travolti e uccisi da un’auto nella tarda serata di ieri mentre andavano alla festa della trebbiatura.

La tragedia è avvenuta sulla provinciale che in Irpinia collega Sant’Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario dismesso di Morra De Sanctis.

Le vittime sono due pensionati di Nusco, marito e moglie: sono stati investiti mentre attraversavano la strada per raggiungere il luogo dove era in corso la festa. L’auto dopo l’investimento si è fermata per prestare soccorso, ma non c’è stato niente da fare.

Le due vittime, che si accingevano a trascorrere una serata spensierata, si chiamavano Vittorio Biancaniello e Lucia Marino. Lui è morto sul colpo, lei mentre la trasportavano in ospedale.

A lutto le due comunità dell'Avellinese coinvolte, quella di residenza dei due coniugi e della città dove si stava svolgendo la festa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata