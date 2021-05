Tragedia questa mattina a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona.

Poco prima delle 11, lungo la provinciale 27, padre e figlia stavano viaggiando a bordo di una motocicletta quando per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto.

Il 55enne e la 26enne, bresciani, sono morti sul colpo, sbalzati in un fossato. La macchina è rimasta in bilico su un ponticello, illesi il 59enne e il 19enne a bordo.

Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno verificando cause e dinamica dello schianto mortale.

