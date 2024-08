Tragedia sul lavoro a Monza, dove un operaio è morto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti.

Il giovane aveva appena 22 anni, lavorava nell’azienda Corioni che si occupa di smaltimento rifiuti e bonifiche ambientali.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 16, in via Comunale per Cinisello. Quando sono arrivati i soccorritori, allertati dai colleghi, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare il corpo del giovane incastrato. Gli uomini dell’Ats, gli agenti della Questura di Monza e quelli della Scientifica hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica e l’eventuale responsabilità di terzi in termini di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata