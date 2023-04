È stata avviata un’indagine ad Agropoli, in provincia di Salerno, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un 35enne sardo.

L’uomo, che era nella zona a quanto pare come turista, era ospite in un Bed and breakfast. Ieri mattina il personale della struttura ha fatto la drammatica scoperta.

Da quanto emerso aveva appena preso possesso della camera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118, che nulla hanno potuto fare se non constatare il decesso.

Sul caso sono in corso approfondimenti investigativi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata