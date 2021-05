Dopo i tre arresti per la tragedia del Mottarone, monta la rabbia. Freni manomessi, secondo l’accusa, “per evitare disservizi e blocchi della funivia”.

"Me li avete ammazzati e a questo, mi spiace, non ci sarà mai nessun tipo di perdono", scrive in una storia su Instagram Angelica Zorloni, primogenita di Vittorio, morto insieme alla compagna Elisabetta Persanini e al loro figlio di 5 anni Mattia nella tragedia del Mottarone.

La storia - con la foto della famiglia sorridente - è stata postata dopo la notizia dei tre fermi per l'incidente della funivia che ha causato la morte di 14 persone.

"La notizia di questa mattina è un’ulteriore mazzata. Ora sappiamo che la tragedia si poteva evitare”, ha detto invece Marcella Severino, sindaco di Stresa, commentando gli sviluppi dell’inchiesta.

"Il buono e il cattivo c'è ovunque, persone così spero ce ne siano pochissime", ha aggiunto la prima cittadina che si è recata a Torino per far visita in ospedale al piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto alla tragedia.

Severino si è anche complimentata con gli inquirenti: “Sono arrivati i fermi dopo 48 ore, significa che sono stati molto bravi”.

