25 ottobre 2025 alle 08:47
Tragedia al Pantheon, turista giapponese cade dal muro e muoreL’uomo è precipitato da un'altezza di 7 metri
Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Inutili i soccorsi.
Per raggiungerlo i pompieri hanno forzato il cancello d'ingresso all'esterno del Pantheon. Da chiarire le cause dell'accaduto. Sul posto polizia e polizia locale.
