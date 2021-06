Dramma in una casa di Ferrara. Questa mattina un bimbo di un anno è stato trovato morto nella camera da letto. È stata la mamma a chiamare i carabinieri chiedendo aiuto per il figlioletto, e i militari, in breve tempo, sono arrivati sul posto. La donna aveva dei tagli alle braccia e si è scagliata contro le forze dell’ordine.

Nell’abitazione c’erano anche altri due figli di 5 e 9 anni che sono stati ora affidati alla nonna. La madre invece è stata affidata alle cure dell’ospedale di Cona, dove è trattenuta nel reparto di psichiatria.

Le indagini seguono la pista dell’omicidio e del tentato suicidio. Mamma e figli vivevano da soli da qualche settimana.

(Unioneonline/s.s.)

