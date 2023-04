Ha toccato anche la Sardegna l’operazione contro un traffico di droga con piazze di spaccio all’interno del carcere milanese di Opera. L’indagine è stata condotta dalla Dda, 30 le persone colpite dai provvedimenti: gli arresti sono stati eseguiti tra Milano e le province di Pavia, Varese, Sassari e Catania dai Carabinieri del Comando Provinciale e del Ros di Milano, e dalla Polizia Penitenziaria di Opera.

Da quanto ricostruito, nella struttura detentiva, con il coinvolgimento di familiari dei detenuti che gestivano l’ingresso di droga e di telefonini nel penitenziario, era stato creato un vero e proprio sistema di vendita di stupefacenti. Era stato inoltre garantito il collegamento con esponenti di spicco di gruppi di narcotrafficanti attivi, in particolare, nei quartieri periferici capoluogo lombardo come la Barona, il Gratosoglio, la Comasina e Quarto Oggiaro, a Rozzano e poi a Pavia, in Campania, in Emilia-Romagna con diramazioni anche in Spagna, specialmente a Malaga e Barcellona.

