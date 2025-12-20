Il canone di concessione pagato da Tim nel 1998 dovrà essere restituito dal Governo italiano, che dovrà dunque pagare un miliardo di euro.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione che si è espressa a favore del ricorso per il recupero delle somme versate dall’azienda nelle casse dello Stato quale “contributo obbligatorio”. Una richiesta che l’ex monopolista delle telecomunicazioni ha sempre ritenuto illegittima, decidendo di adire le vie legali.

Finisce così un lungo contenzioso che nel 2024 aveva portato lo Stato a ricorrere contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dato ragione al gruppo.

A maggio, la Corte Suprema italiana aveva invece rinviato la decisione finale sul caso, per fare ulteriori accertamenti e stabilire se la richiesta iniziale di Tim fosse stata presentata al tribunale competente.

Oggi la Cassazione ha dunque messo la parola fine alla vicenda.

