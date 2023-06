Tragedia a Montefiascone, in provincia di Viterbo.

Un terrapieno è crollato questa mattina su un ristorante, al Miralago da Paolo, uccidendo il titolare, Paolo Morincasa, 72 anni, e ferendo il cuoco, portato in gravi condizioni all'ospedale di Belcolle di Viterbo: ha un trauma cranico e toracico.

In quel momento la struttura era chiusa al pubblico.

Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno scavato a mani nude per liberare le persone rimaste seppellite dalle macerie. Purtroppo per Morincasa non c’era più nulla da fare.

Gli operatori adesso con scavatori e ruspe stanno portando via la terra franata.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata