Il mese in corso potrebbe essere il maggio più caldo della storia meteo italiana.

Lo sottolinea il meteorologo Andrea Garbinato, secondo il quale nei prossimi giorni si registreranno fino a 36 gradi. Con i massimi proprio in Sardegna.

A determinare l'impennata delle temperature è il "persistente" anticiclone Hannibal che, sottolinea l'esperto, è alla massima potenza, facendo registrare temperature di 33 gradi all'ombra in Pianura Padana, che potrebbero salire ancora di 2-3 gradi.

"Arriveremo a 35-36 gradi in pianura - aggiunge Garbinato - in particolare al Nord ed in Sardegna con uno scarto rispetto alla norma fino a 12-13°C. Ricordiamo infatti che a maggio in Italia le temperature massime oscillano normalmente intorno ai 22-23°C: esattamente 1 mese prima del solstizio d'Estate potremo battere numerosi record assoluti per questo mese".

Il caldo raggiungerà il suo apice sabato 21 maggio, un mese esatto prima dell'inizio dell'estate astronomica. E all'estero le temperature sono anche più alte che in Italia: sulla Penisola Iberica e sulla Francia sono di ben 12 gradi oltre la media, in Spagna una località ha toccato i 37°C: si tratta di Andujar, città della comunità autonoma dell'Andalusia.

