Il fortissimo caldo – temperature costantemente oltre i 30 gradi – e l’elevato consumo di energia elettrica dovuto ai tanti condizionatori accesi anche h24 manda in tilt il Nord Italia. In particolare Milano.

Nel quartiere Bovisa, periferia Nord del capoluogo lombardo, la situazione peggiore: per sei ore numerose abitazioni sono rimaste senza luce. Blackout anche in pieno centro nel pomeriggio, è durato quasi un paio d’ore. Anche ieri nel tardo pomeriggio è saltata la luce per circa mezz’ora.

Terrazze del Duomo off limits perché non funzionano gli ascensori e problemi per tutti i negozi e gli uffici della zona. Situazione che non cambierà nel weekend, in cui sono previste temperature anche sopra i 35 gradi a Milano e in tutta la Lombardia.

Unareti, società che gestisce la distribuzione di energia elettrica e gas, spiega che nell'ultima settimana è stato registrato a Milano un ulteriore aumento dei consumi di energia elettrica e quello di ieri è stato di 25GWh, +10% rispetto al giorno precedente e +25% rispetto alla scorsa settimana.

“In generale – avverte l’azienda – i guasti si possono verificare in qualsiasi area della città, anche in base all'andamento dei consumi che influenzano lo stress della rete”.

Disagi analoghi si sono registrati ieri sera e questa notte in diversi quartieri di Torino, dove nell’ultima settimana si è registrato un aumento dei consumi dell’11-12% rispetto alla precedente.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata