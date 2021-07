Un italiano su tre, 19,6 milioni di persone, ha completato l’immunizzazione dal virus con la doppia dose di vaccino o con il monodose Janssen.

Ma ora, con l’estate che entra nel vivo e le persone che iniziano ad andare in vacanza, la campagna vaccinale rallenta la sua corsa. Si resta in media intorno alle 500mila somministrazioni quotidiane, ma se tra il 21 e il 26 giugno sono state somministrate 3.832.469 dosi, dal 28 al 4 luglio si è scesi a 2.906.691.

I fattori che concorrono alla frenata sono molteplici. In molti rimandano l’appuntamento con la prima dose per evitare che la seconda capiti ad agosto, mentre sono in vacanza. Diverse Regioni lamentano la scarsità di forniture, soprattutto di vaccini a mRna, gli unici utilizzabili per i giovani, ma su questo fronte Figliuolo ha assicurato che per luglio il decremento sarà contenuto intorno al 5%.

Complessivamente le somministrazioni sono arrivate oggi a 52,8 milioni, rispetto alle 58.914.937 dosi distribuite (l'89,7%). Gli italiani immunizzati sono 19.606.446, pari ad un terzo della popolazione.

Preoccupa però la fascia di over 60 non vaccinati, ancora tantissimi, circa 2 milioni e mezzo. Si presume siano per la grandissima parte persone che non si vogliono vaccinare.

Sono ferme le vaccinazioni per gli over 80, categoria immunizzata all’85%. Tra il 25 giugno e il 2 luglio somministrate solo 9.173 prime dosi, sono oltre 345mila gli ultraottantenni senza alcuna copertura.

Nella fascia 70-79 anni sono 31.890 le prime dosi inoculate negli ultimi sette giorni. In quella 60-69 sono 67.215 le persone raggiunte con la prima dose, sette giorni fa erano 86.221.

Ed emerge un altro dato: i vaccini AstraZeneca e Janssen sono utilizzati pochissimi per queste fasce d’età: nell'ultima settimana sono state somministrate solo 9.053 prime dosi di Astrazeneca (309 agli over 80, 3.318 nella fascia 70-79 e 5.426 in quella 60-69) e solo 9.079 del monodose di J&J (325 agli over 80, 2.348 ai 70-79enni e 6.406 ai 60-69enni).

Molto più utilizzati, invece, i vaccini a mRna: agli over 60 sono state inoculate 81.164 prime dosi di Pfizer e 11.624 di Moderna.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata