Mistero a Bordighera, in provincia di Imperia.

Una donna dall'apparente età di 70 anni è stata trovata morta intorno alle 7 sul bagnasciuga di una spiaggia libera vicino al confine con Vallecrosia.

A vederla un passante che ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Per le indagini sono intervenuti i carabinieri e la capitaneria di porto.

La vittima indossava un costume mentre poco più in là sono state trovate la sua borsa contenente qualche abito e le ciabatte. Nessun documento per identificarla.

Da una prima ipotesi è possibile che la 70enne sia morta annegata o a causa di un malore. Il medico legale potrà chiarire molti dubbi.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata