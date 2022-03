Investito da un suv mentre era sul passeggino assieme alla nonna, un bambino di appena nove mesi è morto oggi, a sei giorni dal terribile incidente in cui era rimasto gravemente ferito.

La tragedia è avvenuta in località Pagliare di Morro d’Oro, nel Teramano. La nonna stava portando il nipotino sul passeggino e stava attraversando sulle strisce pedonali quando un suv sopraggiunto a tutta velocità li ha travolti.

Il piccolo, rianimato sul posto dal 118 e ricoverato in condizioni disperate a Teramo, è stato trasferito in elicottero al Bambino Gesù di Roma. Ma il quadro clinico era gravissimo e non c'è stato nulla da fare: il bimbo non si è mai ripreso, fino al decesso odierno.

La nonna ha riportato numerose fratture ma non è in pericolo di vita. Alla guida del suv c’era un anziano ultraottantenne che ora rischia l’accusa di omicidio stradale. Sul posto per i rilievi era intervenuta la Polizia.

