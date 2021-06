La Cassazione ha condannato in via definitiva per violenza sessuale Dino Maglio, ex carabiniere salentino per anni in forze al comando provinciale di Padova nella stazione di Teolo.

Le vittime di stupro da parte dell’ex militare sono state cinque giovani turiste straniere, mentre altre nove sarebbero state drogate. Le violenze avvenivano nel B&B che l'uomo gestiva nel quartiere Arcella, a Padova.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Maglio attirava le donne provenienti da tutto il mondo tramite le piattaforme di couchsurfing, ossia siti che organizzano scambi di ospitalità. Quindi, una volta giunte a casa sua, le drogava e le violentava.

L'uomo (già condannato a sei anni per stupro ai danni di una liceale australiana) è stato condannato a 12 anni e 8 mesi in primo grado a Padova, e a 9 anni e 8 mesi in Appello, ora la Cassazione che ha confermato il secondo grado.

Maglio è agli arresti domiciliari, ma presto potrebbe essere trasferito in carcere a Santa Maria Capua Vetere.

