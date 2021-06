Il Comitato tecnico scientifico si riunisce oggi per decidere ufficialmente il momento in cui si potrà girare all’aperto senza indossare la mascherina.

La data da cerchiare sul calendario potrebbe essere il 28 giugno, quando tutta l'Italia sarà bianca (inclusa dunque la Valle d’Aosta, unica finora in giallo).

Ma tra i 12 membri del Comitato Tecnico Scientifico c'è anche chi sostiene che sia necessario aspettare almeno fino al lunedì successivo, il 5 luglio, alla luce del rischio varianti. E c’è la possibilità di sbloccare l’obbligo in una data intermedia tra quelle indicate, anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata con una seconda dose, perché la prima è ritenuta insufficiente a coprire la popolazione.

Sembra tramontare invece l'ipotesi per lo stop a metà del prossimo mese. Togliendo la mascherina all’aperto, comunque, resterà necessario mantenere il distanziamento e indossarla nei luoghi più affollati a rischio assembramento.

VIA IL COPRIFUOCO – Nel frattempo oggi scade in tutta Italia la misura del coprifuoco, che incide però solo nella gialla Valle D'Aosta, poiché anche Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia di Bolzano, Sicilia e Toscana raggiungono da oggi tutte le altre regioni in zona bianca.

GREEN PASS E DISCOTECHE – Dovrebbe inoltre essere sciolta a breve la riserva sull'apertura delle discoteche, forse fissata agli inizi di luglio e sicuramente con l'obbligo del green pass.

L'utilizzo del certificato verde sarà operativo dal prossimo 28 giugno nel nostro Paese e dal primo luglio sarà utile per spostarsi in tutta Europa, con la possibilità di ottenere il Qr Code attraverso le app Immuni e su IO, oppure stampandolo in farmacia o con il supporto del medico di base.

QUARANTENA DAL REGNO UNITO – Scatta oggi anche l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che stabilisce che chi arriva dal Regno Unito dovrà sottoporsi a una quarantena di cinque giorni. Una misura necessaria a controllare la diffusione della variante Delta che sta dilagando in Gran Bretagna.

