Perquisizioni in corso su disposizione della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla “Squadra Fiore", un gruppo clandestino - di cui facevano parte ex appartenenti alle forze dell'ordine - che avrebbe compiuto attività di dossieraggio.

L'attività è stata svolta dai carabinieri del Ros. Nell'indagine si procede per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti.

L'attività ha riguardato sette persone: indagato per peculato l’ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo. Nel filone che coinvolge Del Deo - quando era all'Aisi - i pm contestano peculato da cinque milioni di euro. Denaro che, in base all'impianto accusatorio, l'ex 007 affidava con contratti alla società “amica” Sind, gestita all'epoca dei fatti da Enrico Fincati anche lui indagato. Secondo le accuse «avrebbe utilizzato, per fini non istituzionali, gli schedari informativi istituiti per il trattamento di notizie e informazioni necessarie al perseguimento degli scopi istituzionali del comparto».

Coinvolto Carmine Saladino, ex capo della società Maticmind, per truffa. I due filoni di indagine hanno collegamenti in base ad alcune intercettazioni in cui appartamenti alla Squadra Fiore tira in ballo Del Deo. La contestazione riguarda presunti illeciti iniziati nel 2022.

(Unioneonline)

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