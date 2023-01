Sono stati fermati i due minorenni che ieri hanno spinto sotto un treno in corsa un ragazzino di 15 anni per portargli via la felpa alla stazione di Seregno (Monza).

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Questura di Monza con i colleghi della Sezione Polizia Ferroviaria, i ragazzini sono accusati di tentato omicidio e tentata rapina.

Il fermo è stato disposto dal pm per i Minorenni di Milano, che in questura ha condotto e diretto le indagini. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Cpa di Torino.

L’episodio è avvenuto ieri, una tragedia sfiorata. Il 15enne era con un amico e stava rientrando a casa da scuola quando è stato accerchiato davanti ai binari da un gruppo di coetanei: «Togli la felpa e daccela», gli hanno intimato.

Il ragazzino si è rifiutato, quindi gli insulti e la vera e propria aggressione. Uno dei bulli si è scagliato sull’adolescente e lo ha spinto con forza, facendolo finire contro un treno in movimento. Il mezzo non è riuscito ad arrestare la corsa in tempo, il ragazzo è stato agganciato, forse per lo zaino o i vestiti, e trascinato per alcuni metri, finendo tra la banchina e le rotaie.

Solo allora il conducente del treno è riuscito a frenare. Ed è quasi un miracolo che il 15enne non sia finito sotto il convoglio, il giovane è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita: è in ospedale con un trauma cranico e numerose contusioni.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della stazione, è stato dunque facile identificare gli aggressori.

