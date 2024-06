Rimonta verso l’Italia l’anticiclone africano che fa rotta dall’Algeria riportando la canicola.

Le temperature sono in diffuso aumento, con sole quasi ovunque per almeno 4-5 giorni. Da domani sono previste massime fino a 38°C tra Sardegna e Sicilia, 35°C in Puglia e Campania, 34°C afosi in val Padana (Ferrara e Forlì), stessa temperatura ma minore umidità anche Roma e Terni. In questa giornata si prevedono cieli giallognoli sopra la Sardegna per l’arrivo della sabbia del deserto, ma questa copertura non impedirà al termometro di salire in modo significativo.

Il picco dell’anticiclone africano – spiega Andrea Garbinato de iLMeteo.it, sarà raggiunto nel weekend con 42°C in Sicilia, 40°C in Puglia (Bari e Foggia), 38°C anche a Matera, con la “febbre” umana anche al Centro specie sul versante adriatico: sono previsti 37°C ad Ascoli Piceno e Chieti. La Capitale vedrà un picco di 35°C, Firenze di 36°C nella giornata di sabato, Milano 32°C sempre sabato.

Inoltre, è previsto il passaggio di una violenta perturbazione sull’Europa Centrale nel fine settimana: la coda di questo fronte atlantico porterà un veloce peggioramento anche sul Nord Italia tra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica con temporali anche forti sulle Alpi; localmente questi temporali potranno sfociare nelle pianure adiacenti, con qualche momento di instabilità specie a nord del fiume.

In prevalenza, però, nei prossimi giorni dominerà l’anticiclone africano con temperature che localmente saranno di 10°C superiori alle medie del periodo: dopo un periodo capriccioso, a tratti molto perturbato con alluvioni e tornado, ecco che tornerà il Cammello, come in gergo meteorologico viene definito l’anticiclone subtropicale.

(Unioneonline/s.s.)

