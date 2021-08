"Verosimilmente per la stagione autunnale e invernale è ipotizzabile che possa essere necessaria una terza dose a partire da coloro i quali sono i più fragili o i più anziani".

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine di una campagna di vaccinazione per il Siena Calcio.

"Questi vaccini - ha aggiunto - sono neonati nel senso che ne conosciamo l'efficacia a partire da ottobre e novembre e sappiamo che a oggi c'è ancora l'immunità per coloro che lo hanno fatto. Però questa immunità tenderà a ridursi nel corso dei mesi. Quando dovrà essere fatta la terza dose, lo scopriremo nei prossimi mesi".

"Noi ci stiamo già preparando - ha detto ancora il sottosegretario - non sarà una cosa improvvisa. Sarà un continuum con questa campagna vaccinale".

Sileri ha poi parlato della possibilità che il Green Pass, il cui utilizzo è entrato in vigore oggi per accedere a bar e ristoranti al chiuso ed eventi pubblici, possa essere esteso anche ai luoghi di lavoro: non è qualcosa a cui "si deve arrivare. Esiste la possibilità, è un'ipotesi che viene tenuta nel cassetto, non può essere presa unilateralmente ma deve essere discussa. Tutto dipenderà dalla circolazione del virus e dall'adesione alla vaccinazione".

"Quando sarà raggiunto il target dell'80% della popolazione – ha spiegato – tutti questi discorsi tenderanno a non servire più. In questo momento abbiamo una vaccinazione che sta andando molto bene, un virus che è vero che ha numeri in salita, ma che credo si stabilizzeranno come accaduto nel Regno Unito, grazie alla vaccinazione e grazie al fatto che ogni ondata ha una durata abbastanza fissa di 50-60 giorni".

"Le cose - ha concluso - stanno andando bene, se poi avessimo una variante che elude il vaccino o dei buchi per cui dovessimo avere dei cluster nel Paese è chiaro che qualcosa dovrà essere adattato, al momento credo che per un bel po' quello che è stato fatto fino a oggi sia sufficiente e infatti i risultati si stanno vedendo".

